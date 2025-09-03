«Афиша» рассказала о главных театральных премьерах Москвы и Петербурга

«Афиша» подключит к освещению стартовавшего в начале сентября текущего года театрального сезона специальные форматы: эксклюзивную серию видео «Редакция Афиши ходит в театр», которая будет выходить в соцсетях, а также подборки и интервью с нестандартными театрами и создателями экспериментальных постановок. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, билеты на главные премьеры сезона, как рассказали в «Афише», можно приобрести за бонусы «Спасибо».

Также «Афиша» назвала главные премьеры театрального сезона в Москве и Санкт-Петербурге. В столице компания выделила драму «Скучная история» в Театре им. Маяковского, спектакль «Пурга» Театра на Таганке, постановку о домашнем насилии «Рыба» в Театр.doc и «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» в театре «Модерн».

В Санкт-Петербурге «Афиша» отметила «Заповедник» по Довлатову в театре «Легенда», постановку «Гостиницы Астория», переносящую зрителя в первые месяцы блокады, где реальные истории воплощают непрофессиональные актеры — бизнесмены, чиновники, общественные деятели и новую версию «Пиковой дамы» от Владимира Кехмана в Михайловском театре.