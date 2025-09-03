На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили, стоит ли ждать взрывного спроса на поездки в Китай после отмены виз

Предприниматель Спасский призвал не ждать взрывного спроса на поездки в Китай
Mark Schiefelbein/AP

Введение безвизового режима в Китае для россиян не станет причиной взрывного роста туристического спроса на это направление. Об этом ЕАН заявил секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, екатеринбургский предприниматель Максим Спасский.

Он отметил, что получение визы в эту страну не было проблемой для российских туристов, потому что это отлаженная и относительно недорогая процедура. По его словам, у многих россиян «пляжный отдых» ассоциируется с курортами Турции и Египта, поэтому Китай не сможет конкурировать с ними.

«Китай, конечно, предлагает морские курорты, но он не является в сознании россиянина «пляжной Меккой». Чтобы составить конкуренцию гигантам all inclusive, ему потребуются годы агрессивного маркетинга и адаптации предложений. Кроме того, разница в расстоянии напрямую влияет на стоимость перелета, утомляемость и общую цену тура», — добавил Спасский.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь до этого заявил, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Ранее турэксперт рассказал, какие виды туризма в Китае популярны среди россиян.

