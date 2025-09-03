В Свердловской области подростки избили заслуженного тренера после замечания

На Урале подростки на питбайках напали на тренера, сделавшего им замечание

В Свердловской области подростки напали на заслуженного тренера из-за замечания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

Инцидент произошел 1 сентября на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинский, где занимаются дети из местной спортивной школы. На тренировку в тот день их сопровождал мастер спорта международного класса и тренер старшей возрастной группы в секции «Лыжные гонки» Александр Пятыгин. По дороге на лесную базу они встретили группу подростков на питбайках.

«Александр Иванович сделал замечание, в ответ же получил хамство, мат, агрессию и толчки. Дабы обезопасить детей, Пятыгин вытащил у одного байка топливно-заборную трубку», — пишет Чукреев.

Несовершеннолетние байкеры решили отомстить взрослому, окружили его на поляне, повалили на землю и жестоко избили, снимая все на телефон. Воспитанники пострадавшего подняли шум и остановили избиение. В результате мужчина получил множественные гематомы и подозрение на перелом нескольких ребер, а юные спортсмены теперь боятся возвращаться в свой «тренировочный» лес.

