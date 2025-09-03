На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области подростки избили заслуженного тренера после замечания

На Урале подростки на питбайках напали на тренера, сделавшего им замечание
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Свердловской области подростки напали на заслуженного тренера из-за замечания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

Инцидент произошел 1 сентября на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинский, где занимаются дети из местной спортивной школы. На тренировку в тот день их сопровождал мастер спорта международного класса и тренер старшей возрастной группы в секции «Лыжные гонки» Александр Пятыгин. По дороге на лесную базу они встретили группу подростков на питбайках.

«Александр Иванович сделал замечание, в ответ же получил хамство, мат, агрессию и толчки. Дабы обезопасить детей, Пятыгин вытащил у одного байка топливно-заборную трубку», — пишет Чукреев.

Несовершеннолетние байкеры решили отомстить взрослому, окружили его на поляне, повалили на землю и жестоко избили, снимая все на телефон. Воспитанники пострадавшего подняли шум и остановили избиение. В результате мужчина получил множественные гематомы и подозрение на перелом нескольких ребер, а юные спортсмены теперь боятся возвращаться в свой «тренировочный» лес.

Ранее в Новосибирске дети мячом избили 80-летнюю пенсионерку во дворе дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами