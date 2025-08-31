В Новосибирске дети мячом избили 80-летнюю пенсионерку во дворе дома

В Новосибирске ученики начальных классов избивали мячом 80-летнюю старушку, которая сидела на скамейке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел 29 августа во дворе дома на улице Одоевского. К старшеклассницам подошла пожилая женщина и попросила о помощи. Пенсионерка рассказала, что дети игравшие на детской площадке кидались в не мячом.

Подростки подошли к детям в возрасте от 8 до 10 лет и попытались вмешаться. Мальчики убежали, а девочки начали оправдываться, но так и не извинились перед пенсионеркой. Известно, что на зачинщицу издевательств местные жители уже неоднократно жаловались. Обратилась ли 80-летняя пенсионерка в правоохранительные органы - неизвестно.

До этого на Кубани мужчина ограбил пенсионерку и бросил ее истекать кровью. Пьяный обвиняемый пришел домой к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее спиртное. Получив отказ, он выхватил нож и несколько раз ударил им пожилую женщину в голову и шею.

Когда потерпевшая упала, грабитель похитил ювелирные украшения, бросил пенсионерку истекать кровью и скрылся. Утром пожилую женщину нашел сын, спасти ее не удалось.

Ранее в Амурской области сосед напал с ножом на пенсионерку из-за сигареты.