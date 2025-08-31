На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске дети мячом избили 80-летнюю пенсионерку во дворе дома

В Новосибирске дети издевались над 80-летней пенсионеркой
true
true
true
close
Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске ученики начальных классов избивали мячом 80-летнюю старушку, которая сидела на скамейке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел 29 августа во дворе дома на улице Одоевского. К старшеклассницам подошла пожилая женщина и попросила о помощи. Пенсионерка рассказала, что дети игравшие на детской площадке кидались в не мячом.

Подростки подошли к детям в возрасте от 8 до 10 лет и попытались вмешаться. Мальчики убежали, а девочки начали оправдываться, но так и не извинились перед пенсионеркой. Известно, что на зачинщицу издевательств местные жители уже неоднократно жаловались. Обратилась ли 80-летняя пенсионерка в правоохранительные органы - неизвестно.

До этого на Кубани мужчина ограбил пенсионерку и бросил ее истекать кровью. Пьяный обвиняемый пришел домой к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее спиртное. Получив отказ, он выхватил нож и несколько раз ударил им пожилую женщину в голову и шею.
Когда потерпевшая упала, грабитель похитил ювелирные украшения, бросил пенсионерку истекать кровью и скрылся. Утром пожилую женщину нашел сын, спасти ее не удалось.

Ранее в Амурской области сосед напал с ножом на пенсионерку из-за сигареты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами