Россиянам назвали самое удачное время для смены работы

Роскачество: осень считается самым лучшим периодом для смены работы
Shutterstock/shisu_ka

На российском рынке труда осень заметно вырастает активность, начинается новый деловой сезон, запускается масса различных проектов. Поэтому это время считается лучшим для смены работы, рассказала RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Для работодателей осень — это период возобновления старых и запуска новых проектов после летнего затишья, корректировки планов по выполнению ключевых показателей эффективности. Именно это часто приводит к появлению новых вакансий, особенно по сравнению с летом, когда кадровая активность снижается», — пояснила специалист, добавив, что число вакансий растет и конкуренция между соискателями.

На фоне большого выбора предложений нужно ориентироваться на несколько ключевых показателей будущего места работы. Так, важно учитывать не только размер зарплаты, но и стабильность компании, предлагаемые условия труда и перспективы дальнейшего роста, считает Ганькина. Она посоветовала изучать отзывы о работодателях, сравнивать условия и предлагаемый доход с другими компаниями.

Удачным временем для смены работы осень станет только в случае, если кандидат подойдет к этому процессу осознанно – в этом случае можно найти хорошее место, с большими перспективами и условиями, заключила эксперт Роскачества.

До этого исследователи выяснили, что во втором полугодии 2025 года 27% россиян планируют сменить место работы. Главной причиной смены работы респонденты назвали желание получать более высокую зарплату — эту цель указали 68% участников. Также многие недовольны графиком или условиями труда (37%). Около трети отметили отсутствие карьерных перспектив, а 26% ищут профессиональное развитие. Примерно 23% сообщили, что не могут найти баланс между работой и личной жизнью.

Ранее россиянам рассказали, как сменить профессию.

