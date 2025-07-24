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Россиянам рассказали, как сменить профессию

HR-эксперт Ганькина посоветовала год совмещать работу и обучение новой профессии
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Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Усталость и потеря интереса к работе зачастую становятся поводом для смены профессии, сказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она дала советы, как начать карьеру в новой сфере.

Ганькина отметила, что смена профессии требует внутренней и внешней подготовки. Эксперт призвала россиян понять свои ограничения: финансовые, семейные, временные. Также Ганькина рекомендовала оценить возможность совмещать нынешнюю работу и обучение новым компетенциям.

«Иногда это путь на год-два, а иногда лучше совершить быстрый рывок, если накоплено достаточно ресурсов и решимости. Вам не нужно прыгать в пустоту и в никуда. Смену профессии можно прощупать, поговорить с людьми из новой сферы, пройти онлайн-курс или стажировку, наращивая уверенность постепенно, не обрывая все связи с нынешней работой сразу. И только когда почувствуете, что новая дорога действительно ваша, стоит идти по ней осознанно», — заключила эксперт.

По словам специалиста, зачастую перед сменой профессии возникает страх потери стабильности — новая сфера кажется чем-то слишком рискованным, особенно, когда есть семья и различные обязательства. Однако современный рынок труда дает больше гибкости, чем раньше, подчеркнула Ганькина. По ее словам, тренд сегодняшнего работодателя — ориентация на внутреннего клиента и на развитие его карьерного пути. По словам специалиста, сменить трудовые функции всегда проще в «родных» стенах, и когда компания дает такую возможность своим сотрудникам, это является ее огромным преимуществом. Эксперт отметила, что сейчас смена профессии — это не трудовой провал, а осознанный выбор. Даже если вы уволились из отдела продаж и решили стать дизайнером, с вами остаются десятки универсальных навыков: коммуникация, управление временем, ответственность, опыт работы с клиентами и проектами. Все это можно адаптировать под новую сферу, объяснила эксперт.

По данным hh.ru, с 2022 по 2024 год 38% ушли работать в новую сферу. В основном это были автомойщики, швеи, режиссеры, курьеры и технические директора. Реже всего меняли специальность врачи, бухгалтеры, агрономы, геологи и программисты.

Ранее россиянам объяснили, что нужно делать при сокращении с работы.

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