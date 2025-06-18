Больше четверти россиян хотят до конца года сменить работу

Во втором полугодии 2025 года 27% россиян планируют сменить место работы. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» по итогам опроса, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие более 3,2 тысячи человек из разных регионов страны. Исследование проходило с 9 по 11 июня.

Согласно исследованию, главной причиной смены работы респонденты назвали желание получать более высокую зарплату — эту цель указали 68% участников. Также многие недовольны графиком или условиями труда (37%). Около трети отметили отсутствие карьерных перспектив, а 26% ищут профессиональное развитие. Примерно 23% сообщили, что не могут найти баланс между работой и личной жизнью.

Потребность в продвижении по карьерной лестнице отметили 18% опрошенных, 11% заинтересованы в новых вызовах, а 9% указали на конфликты с коллегами или руководством как причину возможного увольнения.

Также выяснилось, что 8% готовы полностью сменить профессию. Почти треть пока не определилась с планами, а 36% не планируют менять ни работу, ни сферу деятельности.

До этого апрельское исследование СберАналитики показало, что четверть (24%) россиян вышли на новое место работы за последние 12 месяцев. Эксперты выяснили, что срок работы в одной компании зависит от отрасли.

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