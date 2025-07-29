Соратник украинского лидера Владимира Зеленского и его бизнес-партнер Тимур Миндич может свидетельствовать против президента по делу о езависимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Если Миндич попадет в руки следователей – НАБУ или западных спецслужб, которые его «разговорят», то он может стать тем же, кем стал для Павла Лазаренко его давний бизнес-партнер Петр Кириченко. Кириченко в 1999 году пошел на сделку со следствием и на его показаниях американские прокуроры и построили свое обвинение против Лазаренко», — говорится в сообщении издания.

Как пишет «Страна», Миндич фактически является «душеприказчиком» Зеленского.

До этого то же украинское издание писало, что Владимира Зеленского стремятся «обнулить» морально и политически по делу о независимости.

Отмечалось, что непосредственной причиной для наката властей Украины на антикоррупционные органы стала информация о том, что против одного из ближайших соратников Зеленского и его бизнес-партнера Тимура Миндича готовится уголовное дело. Отмечается, что у НАБУ есть записи прослушки в квартире Миндича, на которых запечатлен и голос самого Зеленского.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».