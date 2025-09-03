Обломки БПЛА повредили дома в двух районах Краснодарского края

Четыре дома пострадали после падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали в двух районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По его данным, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района были повреждены окна и стены домовладений по трем адресам.

«Также на окраине х. Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна», — отмечается в сообщении.

Обошлось без пострадавших. На местах падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных и специальных служб.

Как сообщал Telegram-канала Shot, украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Краснодарском крае. По словам местных жителей, около 23:20 мск над морем в Анапе прозвучало не менее пяти громких взрывов и были видны яркие вспышки в небе.

Звуки пролета беспилотных летательных аппаратов и громкие хлопки были также слышны в Новороссийске и в селе Криница, административно относящегося к Геленджику.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

На днях под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника.