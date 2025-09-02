В Рязанской области отменили режим ЧС, введенный после взрыва на заводе

В Рязанской области сняли режим ЧС после взрыва на заводе «Эластик»

В Рязанской области прекратил действовать режим чрезвычайной ситуации, который ввели после взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«Основные поисково-спасательные работы завершены, снят муниципальный режим ЧС», — говорится в сообщении.

В настоящее время в больницах остаются семь человек, пострадавших при взрыве.

Инцидент на заводе «Эластик» произошел 15 августа — в пороховом цеху случился взрыв, в результате которого начался пожар, и не стало 28 человек. Более сотни граждан получили травмы. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности в цеху.

Схожий случай происходил на предприятии в 2021 году. Тогда взрыв также случился в пороховом цеху, и пострадали люди. Врачам не удалось спасти жизни 17 человек. В МЧС причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса.

