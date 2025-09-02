На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростове после налета украинских дронов в квартире обнаружен неразорвавшийся снаряд

В Ростове после атаки БПЛА эвакуируют 320 человек из-за неразорвавшегося снаряда
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

После атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону в одной из квартир многоэтажного жилого дома обнаружен неразорвавшийся снаряд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ростов, Мясниковский и Неклиновский районы.

Слюсарь уточнил, что в микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоэтажных дома. На улице Ткачева в 19-этажном доме повреждены фасад и кровля. Эвакуация жителей там не понадобилась. На улице Еляна в 25-этажном доме поврежден фасад и остекление в квартирах. Трое взрослых и ребенок обратились за медицинской помощью.

В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир дома был обнаружен неразорвавшийся снаряд. В связи с этим проводится эвакуация 320 жителей дома. Для них в ближайшей школе открыт пункт временного размещения.

Врио губернатора отметил, что на западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым произошло возгорание травы, которое было потушено еще ночью.

По словам Слюсаря, после того, как саперы и следственные органы на месте завершат работу, муниципальная комиссия приступит к фиксации нанесенного ущерба.

2 сентября сообщалось, что над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прогремело не менее восьми взрывов.

Ранее было названо число домов, поврежденных после атаки беспилотников на Ростов-на-Дону.

