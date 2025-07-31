Пожарные помогли освободить лапу щенка из сливного отверстия в ванной

Пожарная служба в Джорджии, США, пришла на помощь щенку, чья лапа застряла в сливном отверстии ванны в доме его хозяев, пишет UPI.

Как сообщают СМИ, прибывшие на место спасатели предприняли несколько попыток освободить лапу щенка, не причинив ему вреда, но вскоре пришли к выводу, что самый безопасный способ — привлечь ветеринарную помощь.

На место происшествия была вызвана команда экстренной ветеринарной службы. Специалисты ввели щенку седативный препарат, чтобы успокоить его и минимизировать риск травмы во время процедуры. После того как животное было усыплено, ветеринары аккуратно освободили застрявшую лапу без дополнительных повреждений.

После освобождения щенка тщательно осмотрели, убедились в его благополучии и вернули обрадованному хозяину. В пожарной службе отметили, что инцидент завершился благополучно и подчеркнули важность спокойного и профессионального подхода при работе с напуганными животными.

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