В Москве мошенник обманул школьницу на 8 млн рублей

В Москве мужчину задержали за обман девушки на 8 млн рублей
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Москве поймали участника ОПГ, которого подозревают в мошенничестве на восемь миллионов рублей. Об этом сообщает СК РФ.

Мошенники, на которых, как полагают следователи, работал мужчина, обманули несовершеннолетнюю жительницу столицы. Ей рассказали о том, что ее родителей якобы могут привлечь к уголовной ответственности. Помимо этого, деньги семьи якобы могут похитить.

«Чтобы избежать потери денег, обманутая девушка передала лично и перевела на счета злоумышленников денежные средства на общую сумму свыше 8 млн рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемого задержали, во время обыска у него нашли большое количество SIM-карт, которые он мог использовать для звонков.

На данный момент следователи устанавливают личности других причастных к махинациям людей, в том числе и владельцев счетов, на которые школьница отправила деньги.

Ранее пенсионерка отдала $7000 мошеннику, поверив, что он «астронавт со сломанным кораблем».

