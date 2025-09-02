На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка отдала $7000 мошеннику, поверив, что он «астронавт со сломанным кораблем»

Пожилая японка лишилась $7000, поверив, что с ней общается астронавт из космоса
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Полиция японского острова Хоккайдо расследует аферу, жертвой которой стала пожилая женщина. Она лишилась около $7000, поверив в историю мужчины, выдававшего себя за астронавта с поломанным космическим кораблем, пишет Daily Mail.

По данным СМИ, женщина познакомилась с мошенником в социальных сетях. Сперва он завел с ней переписку, а позже заявил, что находится «на космическом корабле» и подвергся нападению, из-за чего у него заканчивается кислород. Чтобы «спастись», «астронавт» попросил денег на покупку кислородных баллонов.

Женщина, живущая одна, постепенно начала испытывать к нему чувства и, поверив в историю, перевела ему деньги через интернет. Лишь позже выяснилось, что она стала жертвой мошенников.

Пользуясь случаем, местная полиция еще раз предостерегла граждан быть особенно осторожными.

«Если человек, с которым вы познакомились в интернете, требует деньги, относитесь к этому с подозрением и сообщайте в полицию», — говорится в заявлении.

Ранее в Японии запретили продажу фото УЗИ беременных женщин ради борьбы с мошенниками.

