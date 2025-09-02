В Госдуме призвали поднять сумму лимита на подарки учителям и врачам

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал пересмотреть установленные в законе лимиты на подарки педагогам и врачам. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале, комментируя высказывание своей коллеги Татьяны Буцкой о том, что стоимость подарков не должна выходить за рамки трех тысяч рублей.

Он отметил, что торговцы цветами традиционно «взвинчивают» цены на букеты к праздникам, а также напомнил, что со времен фиксации допустимой суммы, которую можно потратить на презент учителю или врачу, прошло 17 лет.

«Не стоит забывать об инфляции - с 2008 года, когда было установлено ограничение в 3 тысячи рублей, деньги заметно обесценились», — подчеркнул парламентарий.

Мысль о том, что родители должны вместе с букетом или подарком передавать педагогу чек, кажется Нилову унизительной.

Депутат предложил оставить действующий лимит на подарки для государственных и муниципальных служащих, и пересмотреть его в отношении учителей и врачей.

Ранее депутат Буцкая предостерегла родителей от подарков педагогам на сумму выше трех тысяч рублей.