В Госдуме рассказали, какие подарки не запрещено дарить учителям

Депутат Буцкая: стоимость подарка учителю не должна превышать 3 тыс. рублей
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость подарков учителям не должна превышать 3 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

К таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми.

«Если у вас хорошие отношения с учителем, всегда есть понимание, что нужно было бы для учителя, для того, чтобы он мог заниматься с ребятами», — рассказала Буцкая.

По ее словам, родителям следует сохранять доказательства стоимости подарков. Она призвала хранить чек, поскольку его наличие чека снимет возникающие вопросы.

До этого президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что в этом году букет на 1 сентября обойдется россиянам минимум в 1,5 тыс. рублей, на эту сумму можно подобрать небольшой вариант из хризантем, дополненный веточкой с ягодами или маленькими яблоками.

Ранее родителям рассказали, как сэкономить на подготовке детей к школе.

