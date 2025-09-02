На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток устал от храпа дяди и подсыпал ему в суп ядовитое растение

В Японии юноша устал от храпа дяди и подсыпал ему в суп ядовитый порошок
close
Issei Kato/Reuters

В Японии полиция выдала ордер на арест 18-летнего ученика старшей школы. По версии следствия, он пытался расправиться с собственным дядей, подсыпав в его суп ядовитый порошок. Об этом сообщает The Mainichi.

Инцидент произошел в префектуре Тиба. Ранее подросток уже был арестован по подозрению в нападении на двух женщин с молотком в общественном туалете железнодорожной станции.

Расследуя отравление дяди подростка ядовитым растением, правоохранители пришли к выводу, что к преступлению причастен его племянник. Юноша признал то, что пытался отравить родственника, подсыпав в его мисо-суп растертые листья олеандра. По словам молодого человека, он решился на расправу из-за храпа дяди, который его раздражал.

В полиции уточнили, что от сильного отравления, которое грозило летальным исходом, мужчину спасла бдительность. Он почувствовал необычный вкус в супе и выплюнул его. Через время его рот онемел, а желудок начал болеть. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на отравление, которое подтвердилось.

Молодой человек находится под стражей и ожидает суда.

Ранее россиян предупредили, что мухомор весенний можно спутать с шампиньоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами