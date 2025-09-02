Подросток устал от храпа дяди и подсыпал ему в суп ядовитое растение

В Японии юноша устал от храпа дяди и подсыпал ему в суп ядовитый порошок

В Японии полиция выдала ордер на арест 18-летнего ученика старшей школы. По версии следствия, он пытался расправиться с собственным дядей, подсыпав в его суп ядовитый порошок. Об этом сообщает The Mainichi.

Инцидент произошел в префектуре Тиба. Ранее подросток уже был арестован по подозрению в нападении на двух женщин с молотком в общественном туалете железнодорожной станции.

Расследуя отравление дяди подростка ядовитым растением, правоохранители пришли к выводу, что к преступлению причастен его племянник. Юноша признал то, что пытался отравить родственника, подсыпав в его мисо-суп растертые листья олеандра. По словам молодого человека, он решился на расправу из-за храпа дяди, который его раздражал.

В полиции уточнили, что от сильного отравления, которое грозило летальным исходом, мужчину спасла бдительность. Он почувствовал необычный вкус в супе и выплюнул его. Через время его рот онемел, а желудок начал болеть. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на отравление, которое подтвердилось.

Молодой человек находится под стражей и ожидает суда.

Ранее россиян предупредили, что мухомор весенний можно спутать с шампиньоном.