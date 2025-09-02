На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин пустил газ и заперся в комнате с трехлетним сыном возлюбленной после ссоры

В Вологде мужчина пустил газ и заперся в комнате с трехлетним сыном возлюбленной
В Вологде мужчина после ссоры с возлюбленной пустил газ в квартире и заперся там с ее трехлетним сыном. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в квартире на улице Чернышевского, где пьяный сожитель горожанки сначала устроил скандал, а затем повредил газовое оборудование и заперся в комнате с ребенком. Женщина обратилась в полицию после того, как мужчина выставил ее за дверь.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире сильный запах газа, беспорядок и находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину. Полицейские незамедлительно эвакуировали ребенка, перекрыли подачу газа и вызвали аварийную газовую службу и скорую помощь. Малолетний госпитализирован с признаками отравления. Дебошир доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее россиянин запер в доме жену с семилетним сыном и пытался отравить их газом.

