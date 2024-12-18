Россиянин запер в доме жену с семилетним сыном и пытался отравить их газом

В Подмосковье задержали мужчину, которого обвиняют в попытке отравления членов своей семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники полиции спасли семилетнего мальчика и его 29-летнюю мать от отравления газом. По словам женщины, в доме их запер глава семьи и пустил в помещение неизвестный газ. Правоохранители, прибывшие на вызов, освободили мать и ребенка.

Подозреваемого в попытке отравления удалось задержать, возбуждено уголовное дело. 53-летний задержанный не признал своей вины и заявил, что супруга его оговорила.

До этого сообщалось, что тюменец устроил пожар в квартире жены, попросившей развод, и выбросил из окна кота. Мужчина действовал хладнокровно, перед поджогом он забрал из квартиры свои вещи и сознательно оставил детей супруги без одежды и крыши над головой. Незадолго до инцидента он угрожал владелице сгоревшей жилплощади и дал женщине понять, что она «не достанется никому» в случае их развода. За день до устроенного им пожара злоумышленник зашел в квартиру и выбросил из окна кота жены.

Ранее россиянин поссорился с бывшей женой и поджег ее.