Дети потеряли сознание во время линейки на День знаний в российском регионе

В Нижнем Новгороде несколько детей упали в обморок на торжественной линейке

Нижегородским школьникам стало плохо на торжественной линейке в День знаний. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Два аналогичных инцидента произошли сегодня в школах №24 и №120.

В первом случае ученики потеряли сознание во время линейки, но на месте не оказалось даже школьного врача. Пострадавших пришлось откачивать прямо на улице. Некоторые, по словам очевидцев, сидели и лежали на охапках скошенной, но неубранной травы.

Во втором случае в обморок упали двое 11-летних детей. Им оказали первую помощь, госпитализация школьникам не потребовалась.

Сегодня в одной из школ Краснодара образовалась давка, этот момент попал на видео. Инцидент произошел 1 сентября у здания школы №16 на улице Гондаря. Организаторы пропускали на торжественную линейку около 1,7 тысячи детей и их родителей через всего лишь одну калитку, что привело к образованию давки. По словам очевидцев, многие младшеклассники плакали и кричали, а охранник реагировал на происходящее хамством. Родителям пришлось буквально продираться с детьми к узкому входу, рассказал один из очевидцев. По словам директора школы, сама линейка прошла организованно.

Ранее в Новосибирске поймали мужчину, который оголялся на школьной линейке и жонглировал ежом.