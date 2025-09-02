Брат главкома ВСУ Сырского продает интервью из-за долгов

Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег Сырский оказался в тяжелом финансовом положении и теперь берет деньги за интервью. Об этом он сообщил ИА Регнум.

По словам 52-летнего Олега Сырского, после потери работы он не может оплачивать аренду жилья и лечение родителей.

«Всю информацию теперь выдаю платно», — пояснил он.

В июле брат Александра Сырского на фоне сообщений в СМИ о переводе в Россию денег на лечение отца заявил, что его «родителей грязью облили».

Отец Александра Сырского Станислав находится в тяжелом состоянии, заявил рассказывал Олег Сырский. Ранее SHOT рассказал, что 86-летний пенсионер в июне попал в больницу с заболеванием головного мозга, которое обострилось из-за коронавируса. На лечение отца в Москве, по данным канала, главком ВСУ, который не общается с семьей много лет, потратил около 2,5 млн рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Сырский не сможет навестить тяжелобольного отца в России.