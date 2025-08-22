Сырский не сможет навестить тяжелобольного отца в России

РИА: Сырский не сможет навестить болеющего отца в РФ, так как его задержат

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не сможет посетить в России своего тяжелобольного отца, поскольку будет задержан при пересечении границы. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Сырский был объявлен в федеральный розыск в мае 2023 года по статье Уголовного кодекса РФ. Назначенный в феврале 2024 года главкомом ВСУ родился во Владимирской области, где продолжают проживать его близкие родственники, включая родителей и брата.

Отец главкома ВСУ Александра Сырского Станислав находится при смерти, заявил брат украинского военного Олег Сырский. Ранее SHOT рассказал, что 86-летний пенсионер в июне попал в больницу с заболеванием головного мозга, которое обострилось из-за коронавируса. На лечение отца в Москве, по данным канала, главком ВСУ, который не общается с семьей много лет, потратил около 2,5 млн рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее брат Сырского сообщил о потере работы из-за родственных связей с главкомом ВСУ.