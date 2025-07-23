Брат главкома ВСУ Сырского оскорбился из-за сообщений о родителях

Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег на фоне сообщений в СМИ о переводе в Россию денег на лечение отца заявил, что его «родителей грязью облили». Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По данным Telegram-канала SHOT, Сырский якобы созвонился с родителями после известий о болезни своего отца. Сначала мужчина проходил лечение во Владимире, но это не помогло восстановить здоровье, и генерал отправил родителей в Московский регион на лечение и восстановление. Месяц лечения обошелся, как утверждает канал, в 1 млн рублей. Примерно столько главком ВСУ и перевел в Россию.

Олег Сырский, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, заявил, что отказывается говорить с ними, потому что его родителей «грязью облили».

По данным СМИ и открытых источников, Александр Сырский родился во Владимирской области, но переехал на Украину еще в период СССР. После начала российской специальной военной операции на Украине он разорвал связи с родными, проживающими в России.

Ранее пасынок Сырского заявил, что генерал не общался с семьей из России с 2022 года.