В АКОРТ отреагировали на сообщения о росте отпускных цен на колбасные изделия

Торговые сети в России пока не зафиксировали массового повышения отпускных цен на колбасные изделия и мясные деликатесы, несмотря на рост стоимости сырья. Об этом заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По информации Богданова, обращения от отдельных производителей на пересмотр цен пока не превышают уровень годовой продовольственной инфляции, а заявки тщательно проверяются сетями на обоснованность.

В сентябре «Известия» сообщали, что российские производители колбас готовятся к повышению цен из-за подорожания свиного окорока. За год цена на сырье взлетела почти на треть, писало издание. Однако в АКОРТ подчеркивают, что массовых скачков отпускных цен на мясные изделия не зафиксировано, и ситуация остается под контролем.

Богданов пояснил, что категория «мясоперерабатывающая продукция» включает не только колбасные изделия, но и деликатесы — грудинку, бекон, буженину. В то же время, по словам эксперта, ассортимент колбас в крупных торговых сетях за год вырос более чем на 10%, достигнув в среднем 510 видов — от сырокопченых и вареных колбас до сосисок и ветчины.

Премиальные деликатесы, такие как окорок, карбонад, буженина и балык, представлены в среднем 168 видами. Стоимость самой доступной вареной колбасы снизилась с начала года на 5,3%, до 24 рублей за 100-граммовую упаковку. В то же время деликатесные позиции — карбонад и окорок — стоят в среднем 115 и 103 рубля соответственно за такой же объем.

Богданов отметил, что высокая конкуренция и широкий ассортимент сдерживают рост цен внутри категории, особенно в крупных торговых сетях, что способствует стабильности ценовой ситуации на рынке мясных деликатесов.

Ранее АКОРТ зафиксировала снижение цен на куриные яйца.