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В России зафиксировали снижение цен на яйца

АКОРТ: стоимость куриных яиц в рознице с начала года снизилась на 36,5%
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Стоимость куриных яиц в рознице в России снизилась с начала года на 36,5%. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА Новости.

По его словам, нынешний показатель — самый низкий с 2023 года. Богданов привел статистику: с начала июня стоимость куриных яиц в сетевой рознице снизилась в среднем на 6,5%, до 63 рублей за десяток.

«Розничные цены меняются вслед за отпускной ценой поставщиков и производителей», — сказал он.

30 июля Минэкономразвития РФ в обзоре текущей ситуации заявил, что годовая инфляция в России с 22 по 28 июля замедлилась до 9,02 с 9,17% неделей назад. МЭР отмечает, что в период с 22 по 28 июля на потребительском рынке сохраняется дефляция — цены снизились на 0,05%. Несмотря на это, фиксируется дальнейшее снижение цен на продовольственные товары (-0,24%) и ускоренное удешевление плодоовощной продукции.

31 июля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в августе ожидается снижение цен на борщевой набор сразу на 20%. Продукты для винегрета в это же время подешевеют на 24-27%

Ранее Минсельхоз попросил производителей ограничить цены на продукты.

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