Москалькова сообщила о скором возвращении пяти россиян с Украины

Пятерых россиян, в настоящее время находящихся на территории Украины, вернут в РФ. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«3 сентября в 12:00 [мск] в Доме прав человека [проведут] встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину», — сообщила омбудсмен.

В заявлении подчеркивается, что Москалькова сопроводит людей до белорусско-украинской границы. Ожидается, что 4 сентября в 14:00 мск в Гомельской области Белоруссии состоится встреча семей с близкими. В том числе в ней примут участие представители Минска и Международного комитета Красного Креста.

1 сентября Москалькова сообщила, что Москва и Киев проведут обмен посылками для пленных военнослужащих. По ее словам, РФ получит две тысячи таких посылок и отправит на Украину аналогичное количество посылок.

24 августа уполномоченный по правам человека в России рассказала, что при посредничестве Белоруссии провела встречу с представителем офиса своего украинского коллеги. В том числе во время встречи стороны обменялись письмами, которые пленные солдаты хотели отправить своим родственникам.

Ранее омбудсмен рассказала о состоянии жителей Курской области, остающихся на Украине.