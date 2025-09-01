Россия и Украина договорились об обмене посылками для пленных

Россия и Украина проведут обмен посылками для пленных военнослужащих. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы договорились о сборе 2 тысяч посылок для наших пленных, ну и, соответственно, 2 тысяч посылок, которые будут переданы украинским пленным, которые находятся на территории Российской Федерации», — сообщила омбудсмен.

До этого Москалькова заявляла, что при посредничестве Белоруссии удалось провести встречу с представителем офиса ее украинского коллеги. На ней удалось обсудить вопросы воссоединения семей и формирования посылок для пленных. Кроме того, стороны обменялись письмами пленных для своих родственников.

24 августа помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что обменный фонд Украины приближается к нулю, и у Киева почти не осталось пленных россиян.

Ранее украинский военный призвал сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ.