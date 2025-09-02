Мошенники обманывают россиян с помощью записей голоса

Мошенники начали активно внедрять в свои схемы обмана технологии имитации голосов россиян. Чтобы подделать чужую речь, им достаточно всего 30-секундной записи голоса, предупредил в беседе с RT гендиректор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров.

«Это может быть голосовое сообщение, ролик из соцсети или даже фрагмент интервью. Не имеет значения, связанный ли это текст. Алгоритм учится на звуковых особенностях, а чем больше материала, тем качественнее подделка», — пояснил специалист.

Часто с помощью такого поддельного голоса преступники создают аудиосообщения, но также они могут звонить и при помощи технологий voice cloning и deepfake имитировать беседу в реальном времени. Это усыпляет бдительность, создавая эффект происходящего в данный момент разговора со знакомым человеком. С помощью таких технологий аферисты начинают напрямую требовать деньги, просить пообщаться с лже-полицейским, который уже начнет запугивать и угрожать, вымогая деньги.

Назаров призвал всегда с подозрением относиться к подобным требованиям, не доверять слепо голосу позвонившего или отправившего сообщение человека, а уточнять у него информацию с помощью других каналов связи.

До этого директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, что нехарактерная манера общения, излишняя формальность, ошибки в именах, нетипичная лексика и резкий переход на тему денег – это признаки взломанного аккаунта. Нормальный диалог имеет развитие. Мошеннический — всегда идет по одному сценарию. Сначала может быть нейтральное «Привет, как дела?», но после вашего ответа «Всё ок» сразу последует просьба о финансовой помощи, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам перечислили пять правил защиты от хитрых приемов мошенников.