Россиянам назвали главные признаки взломанного аккаунта

Если знакомый в соцсетях или мессенджерах начинает общаться в нехарактерной для себя манере, проявляет излишнюю формальность, допускает ошибки в именах или использует необычную лексику и непривычный синтаксис – это признаки того, что его аккаунт был взломан, и сообщения приходят от мошенника. Об этом в беседе с RT предупредил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Еще один явный признак взломанного аккаунта – резкий переход разговора на тему денег, отметил эксперт.

«Нормальный диалог имеет развитие. Мошеннический — всегда идет по одному сценарию. Сначала может быть нейтральное «Привет, как дела?», но после вашего ответа «Всё ок» сразу последует просьба о финансовой помощи, — пояснил специалист. — Ваш настоящий друг сначала пожалуется на проблему, объяснит ситуацию и только потом, возможно, попросит в долг. При этом причины для просьбы всегда «срочные» и невероятные».

Преступники, как правило, стараются действовать максимально быстро, не давая собеседнику задуматься. Отсюда возникают сообщения о срочности ситуации – они убеждают, что помощь им необходима здесь и сейчас, немедленно, чем быстрее, тем лучше. Часто они манипулируют тем, что без поддержки проблема грозит катастрофой, говорят, что больше не на кого рассчитывать – все это признаки того, что на самом деле общение ведется с аферистом, подчеркнул Бедеров.

Среди других признаков взлома он выделил отказ связать альтернативным способом. Например, собеседник не хочет созвониться, чтобы объяснить ситуацию – настоящий друг от этого не откажется. Кроме того, можно попробовать задать контрольный вопрос, ответ на который может быть известен только настоящему контакту – так, можно попросить назвать кличку своего питомца, место последней встречи. Если разговор ведется с мошенником, он будет уклоняться от ответа и обвинять в недоверчивости.

Финальный признак мошенничества – это просьба перевести деньги на какой-то посторонний счет, криптокошелек, чужую карту. В целом нужно помнить, что обычные люди редко используют электронные деньги, поэтому если речь зашла об этом – нужно прервать разговор и попытаться связаться с человеком другим способом, заключил киберэксперт.

До этого в МВД РФ сообщили, что признаком взломанного аккаунта могут быть также странные ссылки, которые присылает собеседник. Также это могут быть файлы, слова, например, «не звони», повышенная активность в ночное время или рано утром, давление срочностью и уход от ответа на вопросы.

Ранее в МВД России развеяли миф о невозможности взлома iPhone.