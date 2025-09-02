На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главные признаки взломанного аккаунта

Киберэксперт Бедеров: странная манера общения – это признак взломанного аккаунта
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Если знакомый в соцсетях или мессенджерах начинает общаться в нехарактерной для себя манере, проявляет излишнюю формальность, допускает ошибки в именах или использует необычную лексику и непривычный синтаксис – это признаки того, что его аккаунт был взломан, и сообщения приходят от мошенника. Об этом в беседе с RT предупредил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Еще один явный признак взломанного аккаунта – резкий переход разговора на тему денег, отметил эксперт.

«Нормальный диалог имеет развитие. Мошеннический — всегда идет по одному сценарию. Сначала может быть нейтральное «Привет, как дела?», но после вашего ответа «Всё ок» сразу последует просьба о финансовой помощи, — пояснил специалист. — Ваш настоящий друг сначала пожалуется на проблему, объяснит ситуацию и только потом, возможно, попросит в долг. При этом причины для просьбы всегда «срочные» и невероятные».

Преступники, как правило, стараются действовать максимально быстро, не давая собеседнику задуматься. Отсюда возникают сообщения о срочности ситуации – они убеждают, что помощь им необходима здесь и сейчас, немедленно, чем быстрее, тем лучше. Часто они манипулируют тем, что без поддержки проблема грозит катастрофой, говорят, что больше не на кого рассчитывать – все это признаки того, что на самом деле общение ведется с аферистом, подчеркнул Бедеров.

Среди других признаков взлома он выделил отказ связать альтернативным способом. Например, собеседник не хочет созвониться, чтобы объяснить ситуацию – настоящий друг от этого не откажется. Кроме того, можно попробовать задать контрольный вопрос, ответ на который может быть известен только настоящему контакту – так, можно попросить назвать кличку своего питомца, место последней встречи. Если разговор ведется с мошенником, он будет уклоняться от ответа и обвинять в недоверчивости.

Финальный признак мошенничества – это просьба перевести деньги на какой-то посторонний счет, криптокошелек, чужую карту. В целом нужно помнить, что обычные люди редко используют электронные деньги, поэтому если речь зашла об этом – нужно прервать разговор и попытаться связаться с человеком другим способом, заключил киберэксперт.

До этого в МВД РФ сообщили, что признаком взломанного аккаунта могут быть также странные ссылки, которые присылает собеседник. Также это могут быть файлы, слова, например, «не звони», повышенная активность в ночное время или рано утром, давление срочностью и уход от ответа на вопросы.

Ранее в МВД России развеяли миф о невозможности взлома iPhone.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами