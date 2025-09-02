Россиянам перечислили пять правил защиты от приемов мошенников

МВД призвало прерывать разговор и брать паузу для защиты от мошенников

Россиянам назвали пять основных правил защиты от мошенников. Рекомендации опубликованы в Telegram-канале УБК МВД РФ «Вестник киберполиции России».

Правоохранители отметили, что прежде всего мошенники пытаются завладеть вниманием жертвы, поэтому следует прерывать звонок или переписку сразу, как только услышали подозрительную информацию или просьбу.

«Прервав разговор, вы фактически разрушаете схему», — отметили правоохранители.

Мошенники также часто создают ситуацию искусственной срочности и играют с эмоциями жертвы. Поэтому в ведомстве посоветовали воспользоваться правилом паузы и взять время на обдумывание разговора. В МВД предупредили об опасности перезванивать по незнакомым номерам. Следует проверять номера через официальные источники.

Кроме того, от мошенников защитят антифрод-сервисы и двухфакторная аутентификация. Важно тренировать свою насмотренность, чтобы суметь быстро распознать обман, добавили правоохранители.

До этого в МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии и теракты. В ведомстве заявили, что аферисты вынуждают россиян идти на противоправные действия под видом помощи правоохранительным органам и силовым структурам.

