На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде предупредили, что на Украине еще будут инциденты вроде ликвидации Парубия

Депутат Скороход назвала началом ликвидацию экс-спикера Рады Парубия
true
true
true
close
Roman Baluk/Reuters

Ликвидация бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия является только началом, считает депутат украинского парламента Анна Скороход. Она прокомментировала ситуацию в ходе интервью для YouTube-канала «Суперпозиция».

«Это только начало. У нас будут такие разборки не только с политиками, а в целом между бизнесом, людьми, потому что слишком много оружия внутри страны, никак не контролируемого», — сказала законодатель.

Она выразила сожаление в связи с тем, что правоохранительные органы на Украине «работают так себе».

Парубий подвергся нападению 30 августа в городе Львове. Злоумышленник поджидал экс-спикера Рады на улице, после чего открыл по нему огонь из оружия, а затем скрылся с места преступления. Политик не выжил.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был Парубий, в произошедшем обвинили Россию и ее «пятую колонну». Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник писало, что в нападении на бывшего спикера парламента может быть и внутриполитическая подоплека. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что атака была «тщательно подготовлена».

Подозреваемым по делу проходит 52-летний житель Львова. В настоящее время он находится под стражей. Мужчина назвал мотивом совершенного преступления «личную месть украинской власти».

Ранее в Общественной палате РФ высказались о ликвидации Парубия.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами