На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов допустил, что задержанный за убийство Парубия может быть подставным лицом

Политик Рогов: задержанный за убийство Парубия может быть подставным лицом
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Задержанный за убийство бывшего спикера Верховной рады Украины и экс-главы СНБО Андрея Парубия может быть подставным лицом. Такое предположение в интервью aif.ru высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Подозреваемого в убийстве Парубия задержали, а не убили, как это было с гражданами, якобы убившими полковника Воронича. Поэтому тут есть два пути. Первый — задержанный является человеком, заранее назначенным виновным, возможно, противником режима [украинского лидера Владимира] Зеленского и того, что творится на Украине. Это было бы очень удобно для режима Зеленского», — сказал политик.

Согласно второму сценарию, — этот человек может быть виновным по договоренности, то есть не иметь отношения к преступлению, но рассказывать все как надо, добавил он.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека.

1 сентября Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия. По его словам, сейчас идут следственные действия.

Ранее Мирошник назвал политическую причину убийства Парубия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами