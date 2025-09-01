Рогов допустил, что задержанный за убийство Парубия может быть подставным лицом

Задержанный за убийство бывшего спикера Верховной рады Украины и экс-главы СНБО Андрея Парубия может быть подставным лицом. Такое предположение в интервью aif.ru высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Подозреваемого в убийстве Парубия задержали, а не убили, как это было с гражданами, якобы убившими полковника Воронича. Поэтому тут есть два пути. Первый — задержанный является человеком, заранее назначенным виновным, возможно, противником режима [украинского лидера Владимира] Зеленского и того, что творится на Украине. Это было бы очень удобно для режима Зеленского», — сказал политик.

Согласно второму сценарию, — этот человек может быть виновным по договоренности, то есть не иметь отношения к преступлению, но рассказывать все как надо, добавил он.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека.

1 сентября Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия. По его словам, сейчас идут следственные действия.

Ранее Мирошник назвал политическую причину убийства Парубия.