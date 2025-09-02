У самолета авиакомпании UTair в полете отвалился гидробак

В Уфе самолет авиакомпании UTair во время полета потерял крышку гидробака. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

По данным канала, в 09:23 по местному времени (07:23 мск) от сменного руководителя аэропорта поступила информация о том, что на стоянке была найдена крышка от гидробака взлетевшего лайнера.

Затем информацию передали на борт, однако пилот принял решение следовать в аэропорт назначения.

Во время полета лайнер не объявлял статус «бедствия» или «срочности». Спустя несколько минут по рекомендации Центра управления полетами авиакомпании экипаж воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В момент получения сообщения самолет находился на высоте около 4300 метров.

Посадка самолета прошла в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров не было. Причины инцидента устанавливаются.

До этого самолет с 160 пассажирами на борту экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Другие подробности инцидента не сообщались.

Ранее пассажир самолета набросился на полицейского в российском аэропорту.