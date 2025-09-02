На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туристка из Москвы попала в камнепад при восхождении на Эльбрус

SHOT: туристка поднималась на Эльбрус и получила травмы на высоте 4600 м
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Москвичка пострадала во время камнепада при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, несчастный случай произошел с 35-летней туристкой из Москвы. Вместе с друзьями она ушла в горы, но в районе скал Пастухова на высоте 4600 метров их завалило камнями.

Хотя в составе незарегистрированной группы было восемь человек, травмы получила только москвичка. Она не смогла продолжать путь и дождалась прибытия спасателей. Те спустили пострадавшую на поляну Азау и передали в руки медикам. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.

В конце августа 73-летняя женщина отправилась в горы штата Монтана и сорвалась с высоты, споткнувшись на живописной тропе. Туристка пролетела вниз около 147 метров и в результате падения получила несовместимые с жизнью травмы. На поиски тела были отправлены две группы спасателей, которые в итоге нашли его и передали сотрудникам полиции для проведения медэкспертизы.

Ранее группу российских туристов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами