Туристка из Москвы попала в камнепад при восхождении на Эльбрус

SHOT: туристка поднималась на Эльбрус и получила травмы на высоте 4600 м

Москвичка пострадала во время камнепада при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, несчастный случай произошел с 35-летней туристкой из Москвы. Вместе с друзьями она ушла в горы, но в районе скал Пастухова на высоте 4600 метров их завалило камнями.

Хотя в составе незарегистрированной группы было восемь человек, травмы получила только москвичка. Она не смогла продолжать путь и дождалась прибытия спасателей. Те спустили пострадавшую на поляну Азау и передали в руки медикам. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.

В конце августа 73-летняя женщина отправилась в горы штата Монтана и сорвалась с высоты, споткнувшись на живописной тропе. Туристка пролетела вниз около 147 метров и в результате падения получила несовместимые с жизнью травмы. На поиски тела были отправлены две группы спасателей, которые в итоге нашли его и передали сотрудникам полиции для проведения медэкспертизы.

Ранее группу российских туристов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии.