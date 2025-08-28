Группу российских туристов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии

Российские альпинисты попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал SHOT.

По информации источника, группа из трех человек вышла на маршрут 25 августа. В ее составе находился бывший руководитель Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна участница восхождения, Екатерина Федорова, получила травмы и была эвакуирована вместе с третьим человеком к базовому лагерю, откуда была доставлена в больницу.

До этого в начале августа в составе альпинистской группы из четырех человек на пике Победы в Киргизии начала восхождение россиянка Наталья Наговицина. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным.

После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

Ранее организаторы восхождения застрявшей в горах Натальи Наговициной выразили соболезнования.