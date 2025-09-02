В российских вузах и школах могут ввести новый предмет по изучению нейросетей

В российских школах и вузах необходимо ввести предмет по изучению технологий искусственного интеллекта, считает глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый. Благодаря ИИ в ближайшее время на рынке появится множество новых профессий, на навыки работы в этой сфере есть высокий спрос, заявил он в беседе с НСН.

В качестве примера профессий, где может потребоваться владение технологиями ИИ, он назвал написание сценариев и задач для нейросетей, создание визуального контента. Знакомить детей со всеми этими инструментами важно со школы, подчеркнул Белый.

«Преподаватели сегодня не рассказывают историю российской робототехники, а дети обучаются на вражеских роботах. А наши роботы осваивают космос, помогают человеку на производстве и так далее. Конечно, в школах это тоже нужно внедрять», — убежден эксперт.

Он отметил, что современные дети должны понимать, из каких источников нужно черпать информацию, а также уметь использовать ИИ для работы, а не для каких-то нарушений.

Исследователи до этого выяснили, что большинство россиян (71%) поддерживают обучение школьников грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта. Респонденты считают, что включение ИИ в учебный процесс помогает формировать у детей цифровую грамотность, навыки анализа и обобщения информации, а также ответственность за результат и критическое мышление.

Ранее в Госдуме предложили отменить домашку в школах из-за нейросетей.