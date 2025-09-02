На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ

ВТБ: свыше 70% россиян одобрили обучение школьников обращению с ИИ
Shutterstock

Большинство россиян (71%) поддерживают обучение школьников грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта. Об этом на основании результатов собственного опроса сообщили в ВТБ.

Респонденты считают, что включение ИИ в учебный процесс помогает формировать у детей цифровую грамотность, навыки анализа и обобщения информации, а также ответственность за результат и критическое мышление.

При этом 6% респондентов полагают, что школьники могут самостоятельно изучать взаимодействие с ИИ.

Единого подхода к формату обучения не сложилось: 34% опрошенных считают, что элементы работы с ИИ следует интегрировать в существующие предметы, 24% выступают за отдельную дисциплину, 22% — за факультативные занятия.

Среди перспективных направлений использования искусственного интеллекта в школах опрошенные россияне чаще всего отмечали автоматизацию рутинных задач учителей (42%). Еще 41% считают важным применение ИИ для помощи в поиске информации, 40% — для создания интерактивных уроков и образовательных игр.

Возможность анализа успеваемости поддержали 36% участников, использования ИИ в качестве «цифрового репетитора» — 34%, проверки домашних и контрольных работ — 33%. При этом 16% высказались против внедрения технологии в школьную систему.

Отношение к использованию искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий разделилось: 46% выступили «за», 22% полагают, что это мешает развитию самостоятельности, а 23% связывают эффективность с форматом применения.

Кроме того, 83% опрошенных считают важным объяснять детям в школах правила безопасного обращения с ИИ и защиты персональных данных.

«Наш опрос показал, что ИИ воспринимается обществом как практический инструмент, в том числе и в сфере образования. Он способен снять с педагогов часть рутинной нагрузки, помочь детям в учебе и сделать уроки более увлекательными. Пользователи ожидают, что вместе с новыми возможностями будет формироваться культура ответственного использования ИИ», — резюмировал старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин.

