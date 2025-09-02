Американец поймал «самую уродливую» рыбу и установил рекорд штата

Житель США установил новый рекорд штата Миссисипи, поймав морского угря весом 13,6 кг. Об этом сообщает издание Hattiesburg American.

Рыбаком-рекордсменом стал Брэндон Хог из поселка Лейкшор в округе Хэнкок. В конце июля он собирался вместе с друзьями отправиться на яхте на рыбалку примерно в 250 километрах от берега Мексиканского залива. Однако шторм вынудил их изменить планы, и остановиться у нефтяной платформы в 140 километрах от берега. Именно там, на глубине около 275 метров, ему попалась на крючок необычная рыба.

«Моя первая мысль была: «Боже, какая же она уродливая, а слизь — это просто что-то нереальное». Это была самая уродливая рыба, которую я видел в жизни. Настолько уродливая, что даже я на ее фоне выгляжу ничего», — рассказал рыбак.

Рыболовы не сразу поняли, что за рыбу им удалось поймать, и лишь позже выяснили, что это крупный конгер, более известный как морской угорь. «Мы ловили барабульку и группера, но, похоже, единственной рыбой, которая тогда клевала, были угри», — вспоминает Хог.

Изначально рыбак планировал отдать пойманного угря на изготовление суши. Однако позже он задумался о весе — рыба оказалась очень тяжелой, и мужчина решил проверить таблицу рекордов штата. К его удивлению, самый крупный конгер, когда-либо пойманный в Миссисипи, весил всего пять с половиной килограмм. Обратившись в Департамент рыбных ресурсов штата, Хог получил официальное подтверждение, и его улов стал новым рекордом.

