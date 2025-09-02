Медсестра под видом оформления соцвыплат обманула 29 пациентов на 10 млн рублей

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело против 37-летней медсестры из Черкесска, подозреваемой в мошенничестве, женщина обещала пациентам помощь в оформлении пособий по инвалидности. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, 37-летняя женщина, работавшая медицинским работником, с 2021 по 2025 год систематически обманывала доверчивых граждан. Под предлогом помощи в оформлении пособий по инвалидности она предлагала платные услуги. Суммы, которые она требовала с жертв, варьировались от 150 до 680 тысяч рублей.

Все полученные деньги мошенница тратила на личные нужды. Установлено, что жертвами аферы медсестры стали 29 жителей из разных районов Карачаево-Черкесии. Общий ущерб от ее действий превысил 10 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, на время следствия подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

