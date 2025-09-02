«У.Е. за шабашку»: филолог составила список речевых признаков украинцев в Рунете

В российском сегменте интернета ежедневно тысячи украинцев пытаются воздействовать на россиян, в том числе используют мошеннические схемы, разводят панику и вынуждают идти на диверсии. Чтобы не стать жертвой таких злоумышленников, нужно знать характерные черты, которые сразу помогут определить, что на связь вышел человек из Украины, рассказала 360.ru филолог Анастасия Миронова.

В первую очередь признаком, выдающим украинского мошенника, специалист назвала использование счета в долларах или евро.

«Долларами считают доход украинцы старше 35-40 лет, в евро — поколение безвизовых заробитчан. А мошенники и вербовщики СБУ старше 50 лет считают вовсе в у. е. — условных единицах», — объяснила филолог.

В том числе об этом важно помнить при поиске подработки в интернете – зачастую вознаграждение в объявлениях указывается именно в такой валюте, которой обеспечиваются заработки трудовых эмигрантов и беженцев. Бывает, что мошенники спрашивают, сколько накоплений есть у человека, а затем просят уточнить эту сумму в долларах. Перевод денег в валюту или у. е. – это яркий маркер, что человека хотят обмануть или завербовать, подчеркнула Миронова.

Вторым признаком она назвала использование устаревшей лексики и синтаксиса – это связано с тем, что центр развития языка находится именно в России, а жителям Украины догонять его крайне сложно. На фоне блокировки русскоязычного контента многие украинцы остались носителями устаревшего языка. Например, они могут говорить такие слова, как «моросить», «клевый», «планшетник» (вместо «планшет»), «наладонник» (смартфон), «шабашка» и «шабашить», «халтура», «синекура».

«Украинские мошенники и вербовщики очень часто употребляют слова «полтоха», «косарь», «тыщонка», «бабосы» и региональное «бабусики» — для россиян, где бы они ни жили, это звучит уже как привет из этнографического музея», — отметила филолог.

Если речь собеседника звучит, как будто он живет в 2000-х, это явный признак обмана, подчеркнула она.

Среди других речевых маркеров специалист отметила привычку говорить «с» — например, «звоню вам с Москвы», а также написание буквы «ы», которой нет на раскладке у многих жителей Украины. В итоге пишут они ее как «ьi». Также украинцы используют в речи фрикативный звук «г», на сайтах, в обсуждениях, форумах с другой тематикой преувеличивают значимость украинских событий, заключила Миронова.

