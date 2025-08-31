В МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии

Мошенники стали не только красть сбережения россиян, но и вынуждать людей совершать диверсии и теракты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«В декабре прошлого года произошел всплеск поджогов банков, государственных органов, объектов транспортной инфраструктуры и связи», — рассказали агентству в пресс-центре.

Там уточнили, что мошенники вынуждают россиян идти на противоправные действия под видом помощи правоохранительным органам и силовым структурам.

До этого сотрудники УФСБ России по Северной Осетии задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на территории аэропорта Владикавказа. По данным ведомства, россиянин намеревался совершить поджог самолета. Для этого он приобрел специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее в ФСБ заявили, что Украина использует популярные мессенджеры для вовлечения россиян в диверсии.