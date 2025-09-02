На Земле начались сильные магнитные бури

На Земле начались магнитные бури класса G2 и G3 из-за проникновения облака солнечной плазмы в магнитное поле планеты. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН в своем Telegram-канале.

Предполагается, что в ближайшее время интенсивность возмущений магнитного поля земли будет увеличиваться.

«Основная зона полярных сияний будет сформирована, к сожалению, в скандинавских странах и в Канаде», — отметили астрофизики.

При этом на северо-западе России наблюдение северных сияний было признано возможным.

До этого астроном Сергей Богачев написал, что крупное облако солнечной плазмы достигло Земли раньше прогноза почти на сутки.

По словам ученого, сейчас скорость солнечного ветра порой превышает тысячу километров в секунду, также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры.

Он также выразил надежду, что к Земле пришло все же небольшое, очень быстрое волокно плазмы, обладавшее по неизвестным причинам такой скоростью, а основная масса газа имеет более умеренные характеристики и придет позже. Однако если это все-таки был основной выброс, то в самое ближайшее время начнутся бури высшего пятого уровня.

