Астроном объяснил, влияют ли на самом деле вспышки на Солнце на людей

Астроном Сурдин: вспышки и пятна на Солнце не влияют на здоровье людей
true
true
true
close
Depositphotos

Вспышки и пятна на Солнце часто приводят к геомагнитным бурям на Земле, но их влияние на здоровье людей не доказано. Чаще всего на самочувствии сказывается не солнечная активность, а перепады атмосферного давления, заявил НСН астроном Владимир Сурдин.

«Солнечные пятна могут вызывать магнитные бури на Земле. Дело в том, что солнечные пятна — это магнитные поля, всплывающие на поверхность Солнца, а магнитные поля — это запас энергии. Если они как-то перекрутятся друг за другом и вызовут вспышку, то это может откликнуться и на Земле», — объяснил астроном.

Он добавил, что случается это нечасто, так как размеры Земли очень небольшие и далеко не всегда активность Солнца ее достигает. Когда солнечная поверхность начинает «бурлить», она перекручивает магнитные поля, в некоторых случаях выдавая энергетические разряды. Этот электроток нагревает поверхность Солнца, причём иногда всё это уходит вглубь звезды и не приводит ни к каким изменениям на Земле.

На здоровье людей все это никак не влияет, заверил Сурдин. По его словам, хуже себя метеозависимые начинают чувствовать именно из-за колебаний атмосферного давления, а что касается вспышек на Солнце, то научных доказательств их влиянию на организм человека на сегодняшний день нет.

До этого врач-кардиолог, к. м. н., научный сотрудник НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк рассказала, что магнитные бури не могут привести к инсульту и другим сосудистым катастрофам. На сегодня нет убедительных научных данных, подтверждающих влияние магнитных бурь на сосудистые катастрофы у людей. Нередко человек списывает своё недомогание на солнечный «шторм», а на самом деле это совпадение, результат накопления разных мелких нарушений в организме, подчеркнула она.

Ранее ученые предупредили, что воздействие магнитных бурь на Землю усиливается.

