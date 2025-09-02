На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области два человека подорвались на минном поле

Хинштейн: в Рыльском районе два мирных жителя подорвались на минном поле
close
РИА Новости

В Рыльском районе Курской области, вблизи села Поповка, на минном поле подорвались два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Это мужчины 38-ми и 28-ми лет», — уточнил он.

По данным Хинштейна, мужчин спасти не удалось.

Глава региона призвал жителей Курской области быть «крайне бдительными».

«К сожалению, наши приграничные районы до сих пор изобилуют неразорвавшимися боеприпасами. Пожалуйста, берегите себя!» — написал Хинштейн.

28 августа врио губернатора Курской области сообщил, что во время работы в регионе на мине подорвался оператор ВГТРК Сергей Солдатов. В Курской областной больнице ему провели операцию врачи из Москвы.

1 сентября Хинштейн сообщил, что Солдатова решили транспортировать в российскую столицу. В Москве оператор продолжит курс лечения.

Ранее врач с СВО рассказал, как бойцы оказывают себе самопомощь после ранения.

