Юрист объяснил, можно ли возместить ущерб от кражи вещей из камеры хранения

Юрист Русяев: магазин должен возместить ущерб от кражи вещей из камеры хранения
true
true
true
close
Shutterstock

Магазин должен возместить убытки в случае кражи вещей из ячейки камеры хранения, потому что он несет ответственность за их сохранность. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, объявления о том, что администрация не несет ответственности за пропажу вещей, не имеют юридической силы, потому что между покупателем и магазином фактически заключается договор хранения. Если произошла кража, юрист посоветовал вызвать полицию, зафиксировать факт происшествия и получить копию материалов. После этого можно направить претензию с требованием возместить причиненный ущерб. Если требования не будут удовлетворены, можно обратиться в суд.

Русяев также напомнил, что требования сдать вещи в камеру хранения являются неправомерными.

«Администрация магазина не вправе ограничивать право покупателя свободно распоряжаться своим имуществом, если это не связано с обеспечением безопасности. Принуждение к сдаче вещей в ячейку нарушает принцип свободы договора и может быть обжаловано как ущемление потребительских прав», — отметил он.

Налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко до этого рассказал «Газете.Ru», что по закону именно магазин несет основную ответственность за качество товара (ст. 4 и 18 Закона «О защите прав потребителей»), поэтому за подделку у него можно требовать компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что россиянин ограбил три магазина ради детского питания.

