Юрист объяснил, куда жаловаться, если онлайн-магазин прислал подделку вместо оригинала

Современная онлайн-торговля — это удобно, пара кликов, и курьер уже везет заказ. Но вместе с удобством приходит риск, вместо оригинала вы можете получить качественную «реплику», а то и откровенную подделку. Возникает логичный вопрос: кто отвечает? Разобраться в этом «Газете.Ru» помог Дмитрий Шумейко, налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры».

«По закону именно магазин несет основную ответственность за качество товара (ст. 4 и 18 Закона «О защите прав потребителей»). Даже если продавец честно указывает, что товар поступает от партнера, перед покупателем все равно отвечает именно он. Если вместо оригинала пришла подделка, у потребителя есть право требовать возврата денег, замены товара на оригинал, а также взыскания неустойки и компенсации морального вреда», — объяснил он.

В отдельных случаях ответственность может быть возложена и на производителя или импортера. Это актуально, когда магазин пытается уйти от ответственности, заявляя, что он лишь «площадка». Согласно ст. 14 того же закона, претензии можно предъявить к тем, кто вывел товар на рынок, особенно если речь идет о зарегистрированном бренде и нарушении его прав.

«Маркетплейсы также не освобождены от ответственности. Несмотря на то, что они позиционируют себя как посредники, Верховный суд неоднократно указывал если деньги принимает площадка и товар продается через ее интерфейс, она отвечает солидарно с продавцом. Это значит, что требовать возврата можно не только с индивидуального предпринимателя из другого региона, но и напрямую с маркетплейса», — сказал эксперт.

Продажа контрафакта — это не только потребительский спор. Такая практика является административным правонарушением (ст. 14.10 КоАП РФ), а в отдельных случаях и уголовным преступлением (ст. 180 УК РФ). Бренд вправе обратиться в суд с иском о защите товарного знака, а покупатель имеет право пожаловаться в Роспотребнадзор или полицию.

«Чтобы защитить свои интересы, потребителю необходимо зафиксировать факт подделки, а именно сделать фото, видео распаковки или заказать экспертизу, затем направить претензию магазину или маркетплейсу. В случае отказа можно обратиться в Роспотребнадзор или сразу подать иск в суд», — добавил Шумейко.

Таким образом, платить по счету за подделку должен не покупатель, а продавец и площадка, через которую осуществлялась продажа. У потребителя есть целый арсенал инструментов для защиты от возврата денег до иска о нарушении прав. «Случайная подмена» не может служить оправданием, это лишь риск, который бизнес берет на себя, выходя на рынок, резюмировал он.

