Россиянин ограбил три магазина ради детского питания

В Ульяновске мужчина украл из трех магазинов детское питание на 47 тысяч рублей
Global Look Press

В Ульяновске задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в серии краж детских молочных смесей из магазинов, злоумышленник за один день, успел ограбить три торговые точки. Об этом сообщает областное управление МВД.

Злоумышленник складывал дорогостоящие смеси в сумку и скрывался на личном автомобиле, не пытаясь оплатить товар. Его добычей стали 13 банок детских молочных смесей различных марок.

В первом торговом зале на улице Рябикова подозреваемый совершил хищение четырех банок, во втором на проспекте Гая — двух, а в третьем на Московском шоссе — семи. Общая сумма ущерба составила более 47 тысяч рублей.

Личность вора удалось быстро установить. Украденное он продал неизвестным лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела о краже. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям в регионе. Расследование продолжается.

Ранее россиянин вынес из магазина 36 телефонов на 3 млн рублей.

