Уралец избил мужчину ножкой от табурета и выслушал приговор

Под Екатеринбургом осудили мужчину, который избил человека ножкой от табурета
Shutterstock

В Свердловской области мужчину ограничили в свободе за избиение знакомого ножкой от табурета. Приговор по делу вынес Краснотурьинский городской суд.

Инцидент произошел 30 января текущего года в Краснотурьинске. В тот день местный житель выпил и вступил в конфликт с мужчиной. В ходе ссоры обвиняемый открутил металлическую ножку от табурета и стал бить потерпевшего по голове и рукам, а затем взял табурет за сиденье и ударил им жертву в область лица. Пострадавший получил телесные повреждения, вызвавшие физическую боль, но экспертиза показала, что его здоровью не был причинен вред.

Нападавший на тот момент уже имел несколько непогашенных судимостей за насильственные преступления. Он признал вину, что стало смягчающим обстоятельством. Также суд учел состояние его здоровья и назначил рецидивисту наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы. Ему запрещено покидать город без разрешения, менять место жительства и находиться вне дома с 23:00 до 06:00.

Ранее россиянин напал на врача спустя два месяца после выхода из колонии.

