Россиянин напал на врача спустя два месяца после выхода из колонии

В Архангельской области рецидивиста будут судить за избиение врача
Depositphotos

В Северодвинске мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, избил врача, сообщает СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инцидент произошел днем 4 августа в Северодвинской городской больнице № 2. 40-летний местный житель напал на врача-травматолога, когда тот оказывал помощь другому пациенту. Агрессор успел нанести медицинскому работнику удары руками по голове и телу, но был задержан и доставлен в отдел полиции.

В результате медик получил травму лица, расценивающуюся как легкий вред здоровью, а нападавший стал фигурантом очередного уголовного дела.

Оказалось, что незадолго до преступления мужчина, неоднократно судимый за преступления против собственности, был освобожден из колонии под запрет определенных действий. В ближайшее время он вновь предстанет перед судом.

Ранее пьяный пациент избил бригаду скорой помощи в Петербурге и стал фигурантом дела.

