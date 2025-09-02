На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В доме в Ростове-на-Дону после атаки дронов ВСУ нашли неразорвавшийся снаряд

Саперы вынесли из дома снаряд, застрявший в одной из квартир в Ростове-на-Дону
Reuters

Саперы вынесли за пределы здания неразорвавшийся снаряд, который застрял в одной из квартир дома в Ростове-на-Дону во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов», — уточнил глава Ростова.

По его словам, во время атаки вражеских беспилотников пострадали два жилых дома в Левенцовском микрорайоне города. Верхние этажи зданий загорелись, было эвакуировано 320 жителей. Их временно разместили на базе школы №115, в связи с чем занятий в этом учебном заведении 2 сентября не будет. Детей будут обучать дистанционно.

Скрябин также отметил, что сегодня после завершения оперативных мероприятий в пострадавших домах начнут работать группы для поквартирного обхода и оценки ущерба.

В ночь на 2 сентября в Ростове-на-Дону силы противовоздушной обороны (ПВО) России отбивали атаку украинских беспилотников. Telegram-канал SHOT сообщал, что в небе над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прозвучало не менее восьми взрывов.

Ранее под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника.

Атаки БПЛА на Россию
